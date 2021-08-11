Олег Леонов: нужно упрощать процедуру регистрации на выборах для независимых кандидатов

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Окружная избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженца Олега Леонова в качестве кандидата в депутаты Госдумы нового созыва по 208 одномандатному округу Москвы. Комментируя успешную регистрацию, Леонов поблагодарил свою команду, а также отметил необходимость упрощения процедуры регистрации независимых кандидатов.

"Первый важный этап пройден благодаря совместным усилиям всей нашей команды. У нас получилось. Но считаю, что нужно упрощать процедуру сбора подписей для независимых кандидатов. Самовыдвиженцы и так находятся в более сложном положении по сравнению с кандидатами от партий, а адские требования к подписям для многих становятся непреодолимым барьером", – заявил Леонов.

По его мнению, широкие возможности для кандидатов принесут пользу для общества. После получения удостоверения кандидата Леонов вручил председателю избиркома Артему Коробьянцу свисток отряда "Лиза Алерт", который используют волонтеры для подачи сигналов во время поисков людей.

"Пусть этот свисток будет символом вашего внимательного и тщательного поиска нарушений. Как только обнаружите, свистите, и ни одна ошибка не останется незамеченной!" – сказал он.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.