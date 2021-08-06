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Общество

16:11

Леонов потребовал от МВД использовать геолокацию при поиске людей

общество

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

Куратор проектов "Лиза Алерт" и Центра поиска пропавших людей Олег Леонов завил, что МВД не использует в полной мере возможности, предоставляемые законом о геолокации.

Во время интервью Тине Канделаки в программе "Специальный гость" на телеканале RTVI Леонов предположил, что сотрудники МВД не знают о новом законе.

Госдума закон, позволяющий искать пропавших людей по геолокации, приняла. Он вступил в силу 2 июля. Однако, как отмечает Леонов, спустя месяц поисковики все еще не видят случаев его применения.

"У меня вопрос к МВД, к министру Владимиру Колокольцеву: а вы знаете о том, что закон принят? У нас недавно в Орехово-Зуеве пропал мужчина 58 лет. У него с собой телефон. Мужчине, очевидно, плохо. Телефон звонит, трубку мужчина не берет. Это ровно тот самый случай, когда можно определить его местоположение по новому закону", – рассказал Олег Леонов.

Куратор проектов "Лиза Алерт" добавил, что пропавшего мужчину все же нашли живым, но в плохом состоянии. Поиски продолжались сутки. Леонов полагает, что за это время полицейские могли бы оперативно получить данные о местоположении пропавшего.

Раньше сделать это сотрудники внутренних дел могли лишь по решению суда. Благодаря изменениям, внесенным в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", получить данные о местоположении пропавшего человека можно гораздо быстрее.

Обращаясь к министру МВД Владимиру Колокольцеву, Олег Леонов напомнил, что закон принимали для спасения жизней людей.

Ранее Олег Леонов заявил о необходимости ограничить количество парковочных мест для каршеринга в Центральном административном округе Москвы. По его словам, пришло время согласовать существование арендных автомобилей с интересами горожан.

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