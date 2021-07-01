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Общество

13:35

Путин подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации

власть общество технологии

Фото: kremlin.ru

В России правоохранительные органы теперь смогут использовать информацию операторов связи для получения данных о пропавших гражданах. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Инициатива была подготовлена в 2018 году во исполнение поручения президента.

По закону орган, осуществляющий оперативно-разыскные мероприятия, в течение 48 часов обязан получить судебное решение о проведении такого розыска или прекратить его.

По словам главы ответственного комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, таким образом появляется возможность оперативно и незамедлительно разыскивать людей, но не нарушать конституционный принцип частной жизни и тайны связи.

Ранее куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация, по его словам, должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.

В центре Москвы появилось граффити в память о пропавших детях

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