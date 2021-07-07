Леонов: необходимо активнее использовать современные технологии в поиске пропавших людей

Фото: Наталья Леонова

На III Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов, организованном Центром поиска пропавших людей, Олег Леонов призвал активнее использовать доступные технологии в поиске пропавших людей.

По его мнению, для этого нужна работающая законодательная база. Также координатор отряда "Лиза Алерт" презентовал энергонезависимый браслет безопасности, который поможет быстрее вернуть домой потерявшихся.

"Мы предложили поправки, позволяющие оперативно определить точное местоположение человека с включенным мобильным телефоном – сегодня такие данные недоступны. Принятие закона о поиске пропавших по геолокации – одна из первоочередных задач нового, осеннего созыва Госдумы. Именно в таком виде, с нашими поправками, закон может спасти тысячи жизней ежегодно", – сказал Леонов.

Леонов презентовал браслет безопасности со встроенным NFC-модулем, который позволяет считать с помощью смартфона контактную информацию родственников, данные о медицинских показаниях потерявшегося человека.

Это устройство будет бесплатно распространяться в Москве. Заявки на получение браслета оставили уже свыше 15 тысяч человек. Леонов отметил, что на улицах города много дезориентированных людей, которые внезапно перестают понимать, где находятся. На этот случай у таких людей должен быть на руке браслет безопасности. Это касается в основном групп риска: детей, пожилых, людей с ментальными расстройствами, которые могут потеряться и не вспомнить своего адреса, как зовут родных, их номера телефонов.

III Всероссийский форум добровольческих поисково-спасательных отрядов проходит в Переславле-Залесском. В мероприятии принимают участие волонтеры более чем из 30 регионов России, представители федеральных и региональных органов власти, а также представители бизнеса.

Основной задачей форума является обмен опытом между поисковыми отрядами – обсуждение методов поиска, инструментов, применения новых технологий. В программе – актуальные и важные для поисковой деятельности лекции, практические занятия, дискуссии, а также соревновательный квест в природной среде.

На открытии форума обсуждались вопросы взаимодействия добровольцев и государственной власти, законодательные инициативы, гражданские инициативы добровольцев и дальнейшие планы развития поискового добровольчества России.

Ранее куратор обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация, по его словам, должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.