"Звезды советского экрана": лучшие фильмы режиссера Киры Муратовой

"Из экранного небытия, из казенной темницы возвращаются к нам фильмы Киры Муратовой". Это строчки из апрельского журнала "Советский экран" за 1987 год. Конец 80-х годов стал эпохой перемен, когда многие люди, ранее не имевшие признания, смогли достичь успеха. Так, Муратова, которая долгое время сталкивалась с трудностями в кинематографе и за 22 года сняла четыре фильма, теперь получает признание на кинофестивалях.

Почему Муратову приняли во ВГИК без экзаменов? Какие скандалы устраивала Нина Русланова на съемках фильма "Короткие встречи"? Почему актриса Зинаида Шарко была уверена, что режиссер установила в ее квартире скрытый микрофон? Почему Муратова много лет работала простым библиотекарем? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".