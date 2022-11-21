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Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Тамары Носовой

"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Тамары Носовой

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Тамара Носова обладала редким комическим даром и часто играла роли смешных простушек. Но в жизни она была совершенно иной – неприступной и величественной королевой, подойти к которой решался не каждый.

Никто не мог даже представить, что эта величественная, окруженная роскошью и славой актриса, закончит свои дни в полном одиночестве и беспросветной нищете.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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