"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Тамары Носовой

Тамара Носова обладала редким комическим даром и часто играла роли смешных простушек. Но в жизни она была совершенно иной – неприступной и величественной королевой, подойти к которой решался не каждый.

Никто не мог даже представить, что эта величественная, окруженная роскошью и славой актриса, закончит свои дни в полном одиночестве и беспросветной нищете.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".