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Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Анатолия Папанова

"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Анатолия Папанова

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Анатолию Папанову сегодня исполнилось бы сто лет. Любовь к этому артисту не угасает и по сей день. Для каждого зрителя существует своя любимая роль Папанова. Для одних – жизнерадостный Луков-старший из фильма "Отцы и деды", для других – нерешительный и вызывающий сочувствие Киса Воробьянинов из "12 стульев", а для кого-то бунтарский волк из "Ну, погоди!"

В фильмографии актера не было незаметных и нелюбимых для зрителей ролей. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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