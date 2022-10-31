"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Анатолия Папанова

Анатолию Папанову сегодня исполнилось бы сто лет. Любовь к этому артисту не угасает и по сей день. Для каждого зрителя существует своя любимая роль Папанова. Для одних – жизнерадостный Луков-старший из фильма "Отцы и деды", для других – нерешительный и вызывающий сочувствие Киса Воробьянинов из "12 стульев", а для кого-то бунтарский волк из "Ну, погоди!"

В фильмографии актера не было незаметных и нелюбимых для зрителей ролей. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".