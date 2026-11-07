"Московский детектив": смерть на стальных пружинах

Москва, ноябрьский вечер 1941 года. В роддом имени Грауэрмана привезли беременную женщину в синяках и ссадинах. Несчастную ограбили на улице: забрали пальто и ботинки.

Врачи занялись потерпевшей. На больничной койке у нее началась истерика: она стала кричать, что видела оживших мертвецов.

Могли ли призраки быть галлюцинацией? Что за существа напали на женщину? И как такое преступление могло произойти в осажденной столице?

Об этом – в программе "Московский детектив".