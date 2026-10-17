"Московский детектив": убийца с добрыми глазами

В 1974 году в Москве произошла серия убийств. Неизвестный мужчина обгонял прохожих на несколько шагов, резко разворачивался и наносил удар ножом в лицо. По словам свидетелей и выживших, у нападавшего был мягкий, располагающий взгляд.

Как информация о преступлениях стала известна москвичам, несмотря на попытки советских властей скрыть ее? За что лишился должности начальник уголовного розыска Корнеев? И кто оказался тем, кого прозвали "убийцей с добрыми глазами"?

Об этом – в программе "Московский детектив".