"Время московское": 1973 год

1973-й ознаменовался целым рядом событий. Это был год, когда в Москве сдали первый элитный жилой комплекс и открыли гигантские автосервисы. Москвичи наряжались в клеш и сходили с ума по идеальному советскому разведчику Штирлицу.

Что общего было у актера Владимира Высоцкого и генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева? Где в советской Москве построили элитный ЖК? Каким образом на сцену "Ленкома" попали рокеры? Как статья в газете превратила столичных студентов в террористов?

Чем жила столица в 1973 году? Об этом – в программе "Время московское".