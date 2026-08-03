Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 16:40

Город

"Время московское": 1972 год

"Время московское": 1972 год

Бахчевые развалы в Москве открылись на неделю раньше обычного

"Москва – столица спорта": в столице проходит летний спортивный фестиваль "Экватор"

"Новости дня": расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменилось с 3 августа

Август может стать самым теплым месяцем этого лета в Москве

Пешеходный мост появится на Болотной набережной

В Москве в запертой машине нашли щенков, погибавших от жары

В Москве начался сезон бахчевых культур

Последний период летней жары ожидается в Москве на этой неделе

"Утро": 23 градуса ожидается в Москве вечером 3 августа

1972-й ознаменовался целым рядом событий. В этот год Москву посетил на тот момент действующий президент США Ричард Никсон, город охватили сильные пожары и шла подготовка к 50-летию образования СССР.

От чего Галина Брежнева спасла ГУМ? Кто принес в советскую столицу моду на обтягивающие майки и химическую завивку? Как американские спецслужбы потеряли в Москве Никсона? И какие трагедии изменили историю советской авиации?

Чем жила столица в 1972 году? Об этом – в программе "Время московское".

Читайте также
Программа: Время московское
городвидео

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика