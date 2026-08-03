"Время московское": 1972 год

1972-й ознаменовался целым рядом событий. В этот год Москву посетил на тот момент действующий президент США Ричард Никсон, город охватили сильные пожары и шла подготовка к 50-летию образования СССР.

От чего Галина Брежнева спасла ГУМ? Кто принес в советскую столицу моду на обтягивающие майки и химическую завивку? Как американские спецслужбы потеряли в Москве Никсона? И какие трагедии изменили историю советской авиации?

Чем жила столица в 1972 году? Об этом – в программе "Время московское".