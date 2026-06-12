"Время московское": 1964 год

1964 год стал последним годом хрущевской "оттепели". В Москве играли свадьбы по инструкции партии, встречали американских туристов и провожали главного любителя кукурузы с криками "Позор!". Знал ли Хрущев о заговоре против него, и почему так легко сдал власть?

Какой переворот совершили фигуристы, чтобы впервые выиграть олимпиаду? Откуда у стен Кремля взялись американские дома на колесах? И почему для покупки модных ботинок москвичам приходилось жениться?

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