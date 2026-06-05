Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 20:00

Общество

"Время московское": 1963 год

"Время московское": 1963 год

В Москве в выходные воздух прогреется до 27 градусов

Большую партию гуманитарной помощи собрали для бойцов СВО активисты в Митине

В России увеличилось число вакансий для безработных

"Утро": 18 градусов ожидается вечером 5 июня в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 5 июня

Для многодетных россиян начали готовить программу поддержки при покупке машины

Первую российскую вакцину от аллергии на березовую пыльцу зарегистрируют в сентябре

"Утро": малооблачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 5 июня

"Утро": влажность воздуха в Москве 5 июня составит 40%

1963 год стал временем, когда москвичи следили за полетом первой в мире женщины-космонавта и запросто могли встретить на улице зарубежных гостей. Этот год также ознаменовал закат хрущевской эры с ее бесконечными экспериментами и гигантскими проектами.

Что заставило Фиделя Кастро тайком уйти из московского Кремля? Как связаны строительство Нового Арбата и убийство Джона Кеннеди? За что молодого Вячеслава Зайцева обозвали бездарем? И как Никита Хрущев испортил свадьбу Валентины Терешковой?

Об этом – в программе "Время московское".

Читайте также
Программа: Время московское
обществовидео

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика