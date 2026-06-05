"Время московское": 1963 год

1963 год стал временем, когда москвичи следили за полетом первой в мире женщины-космонавта и запросто могли встретить на улице зарубежных гостей. Этот год также ознаменовал закат хрущевской эры с ее бесконечными экспериментами и гигантскими проектами.

Что заставило Фиделя Кастро тайком уйти из московского Кремля? Как связаны строительство Нового Арбата и убийство Джона Кеннеди? За что молодого Вячеслава Зайцева обозвали бездарем? И как Никита Хрущев испортил свадьбу Валентины Терешковой?

Об этом – в программе "Время московское".