В пяти фирменных магазинах "Сделано в Москве" 23 ноября начнется распродажа товаров столичных производителей. Скидки до 55% распространятся на одежду, аксессуары, украшения, косметику, товары для дома и детей.

Магазины расположены в кластере "Ломоносов" в Раменках и центрах "Место встречи" в районах Нагорном, Отрадное, Бирюлево Западное и Алтуфьевском. Акция продлится до конца ноября.

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