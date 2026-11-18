Московские ученые создали вакцину от всех разновидностей коронавируса. Новый препарат разработали в Центре имени Гамалеи в районе Щукино.

Поливакцина должна защитить от всех известных вариантов, в том числе "дельты", "омикрона" и "супермутанта", который считается особенно заразным. Также она будет эффективна против новых подвидов вируса, которые могут появиться в будущем.

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