"Новости дня": посвященный Москве поезд запустили в метро Шэньчжэня

В китайском городе Шэньчжэнь запустили тематический поезд метро, посвященный Москве. Пассажиры могут познакомиться с достопримечательностями российской столицы прямо во время поездки.

Снаружи состав украсили изображениями известных московских зданий. Внутри оборудовали фотозону с зеркальными постерами, которые позволяют сделать снимки на фоне ВДНХ, Московского зоопарка и сталинских высоток. Проект запустили в рамках мероприятий "Московские сезоны", которые проходят в Китае накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Поезд будет курсировать до 8 декабря по линии метро, которая соединяет аэропорт и западные районы Шэньчжэня с центром города. Об этом – в программе "Новости дня".