"Новости дня": более 50 вестибюлей метро украсили подсветкой в Москве

Более 50 вестибюлей украсили архитектурно-художественной подсветкой в Москве. Это не просто лампочки, а произведения искусства, созданные специально для каждого уголка метро.

Инженеры и дизайнеры внимательно изучали архитектуру, отделку, цвет и фактуру фасадов, чтобы свет идеально подчеркнул их красоту. Они выверяли каждый луч и направление, чтобы станции стали еще более выразительными.

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