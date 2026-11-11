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11 ноября, 14:50

Город

"Новости дня": в Люблине преобразили сквер имени Героя Советского Союза Александра Авдеева

"Новости дня": в Люблине преобразили сквер имени Героя Советского Союза Александра Авдеева

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В районе Люблино преобразился сквер имени Героя Советского Союза Александра Авдеева. Он появился здесь еще в 50-е годы прошлого века и назван в честь летчика-истребителя, который в 1942 году протаранил вражеский самолет и погиб в воздушном бою.

В ходе благоустройства отреставрировали памятник, обновили дорожки и освещение, а также посадили деревья и сделали яркие цветники с многолетними растениями.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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