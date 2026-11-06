"Новости дня": масштабное благоустройство завершили в центре Москвы

Масштабное благоустройство завершили в нескольких районах центра Москвы. В Мещанском районе обновили Екатерининский сквер. Специалисты сохранили прежнюю планировку, привели в порядок дорожки, бордюры и газон.

В Басманном районе преобразился Милютинский сад, местом для прогулок стал сквер "Немецкий рынок". В Замоскворечье в Озерковском переулке проектировщики расширили пространство, присоединив неиспользуемый участок. В Таганском районе улучшили квартал на Гончарной улице.

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