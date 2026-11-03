"Новости дня": более десятка вакцин от опасных инфекций станут доступны москвичам

Более десятка вакцин от опасных инфекций станут доступны москвичам. Сейчас препараты разрабатывают в Центре имени Гамалеи. Они направлены против клещевого энцефалита, оспы обезьян, лихорадки Западного Нила и других заболеваний.

Такую работу специально проводят задолго до самой вспышки болезни. Препараты заранее проходят все необходимые исследования и готовы к широкому применению.

Обновляют также уже существующие вакцины. Например, в этом сезоне изменили состав вакцины от гриппа. Это связано с появлением новых штаммов. По словам медиков, рост заболеваемости может начаться уже в этом месяце.

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