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01 ноября, 06:45

Город

"Новости дня": на реновацию в Москве до 2029 года направят более триллиона рублей

"Новости дня": на реновацию в Москве до 2029 года направят более триллиона рублей

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Более 1 триллиона рублей направят из бюджета на реализацию программы реновации в Москве в ближайшие три года. К 2029 году число москвичей, переехавших в новые квартиры, превысит 500 тысяч. Это рекордный показатель за все время реализации программы.

Реновация не только улучшает жилищные условия москвичей, но и меняет облик столицы. Вместе с новыми жилыми домами в городе строят школы, детские сады и поликлиники, благоустраивают дворы и парки, развивают маршруты наземного транспорта.

Об этом – в программе "Новости дня".

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