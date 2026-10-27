"Новости дня": на участке трассы М-11 начал действовать зимний скоростной режим

На участке трассы М-11 "Нева" начал действовать зимний скоростной режим. Максимально разрешенная скорость для легковых автомобилей и других машин массой менее 3,5 тонны снизилась с 130 до 110 километров в час.

Ограничение действует с 58-го по 680-й километр трассы – от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Водителям рекомендуют учитывать новые скоростные ограничения при планировании поездок.

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