27 октября, 01:05Транспорт
"Новости дня": на участке трассы М-11 начал действовать зимний скоростной режим
На участке трассы М-11 "Нева" начал действовать зимний скоростной режим. Максимально разрешенная скорость для легковых автомобилей и других машин массой менее 3,5 тонны снизилась с 130 до 110 километров в час.
Ограничение действует с 58-го по 680-й километр трассы – от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Водителям рекомендуют учитывать новые скоростные ограничения при планировании поездок.
Подробнее – в программе "Новости дня".