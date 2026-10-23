"Новости дня": движение ограничат в центре Москвы из-за саммита "Россия – Африка"

В связи с проведением саммита "Россия – Африка" 24, 27, 28 и 29 октября в центре Москвы временно ограничат движение транспорта.

В частности, 24-го, 28-го и 29-го числа ограничения затронут Тверскую и Моховую улицы, Петровку, Большую Никитскую, Волхонку, Ленивку, Ильинку и Варварку. Также движение перекроют в Театральном и Китайгородском проездах, на Старой и Новой площадях, Кремлевской и Москворецкой набережных и нескольких мостах.

27 октября ограничения введут на Краснопресненской набережной, улице 1905 года, Рочдельской и Мантулинской улицах. Подробнее – в программе "Новости дня".