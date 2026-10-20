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20 октября, 00:35

Город

"Новости дня": на развитие здравоохранения Москвы направят около 2 трлн рублей

"Новости дня": на развитие здравоохранения Москвы направят около 2 трлн рублей

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На развитие здравоохранения в Москве в 2027–2029 годах планируют направить около 2 триллионов рублей. Средства предусмотрены в проекте столичного бюджета, внесенном в Московскую городскую думу.

На эти деньги планируют построить почти 30 медицинских объектов, в том числе 13 новых поликлиник. В 2027 году откроют многопрофильный комплекс городской клинической больницы № 52.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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