"Новости дня": на развитие здравоохранения Москвы направят около 2 трлн рублей

На развитие здравоохранения в Москве в 2027–2029 годах планируют направить около 2 триллионов рублей. Средства предусмотрены в проекте столичного бюджета, внесенном в Московскую городскую думу.

На эти деньги планируют построить почти 30 медицинских объектов, в том числе 13 новых поликлиник. В 2027 году откроют многопрофильный комплекс городской клинической больницы № 52.

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