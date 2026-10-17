"Новости дня": "дни сельди" пройдут на рыбных рынках в Митино и Косино-Ухтомском

В районах Митино и Косино-Ухтомский на рыбных рынках "Москва на волне" пройдут "Дни сельди". Посетители смогут познакомиться с разными видами рыбы, продегустировать их и приобрести сельдь со скидкой 10%.

В акцию включили атлантическую, два вида тихоокеанской и сосьвинскую сельдь, которую так называют из-за внешнего сходства с этой рыбой. Дегустации будут проходить ежедневно с 14:00.

Подробнее – в программе "Новости дня".