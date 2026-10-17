Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 03:30

Город

"Новости дня": "дни сельди" пройдут на рыбных рынках в Митино и Косино-Ухтомском

"Новости дня": "дни сельди" пройдут на рыбных рынках в Митино и Косино-Ухтомском

"Новости дня": огари стали одной из главных достопримечательностей парка "Царицыно"

Октябрь 2026 года может войти в число самых теплых в истории Москвы

Фонари в Москве стали включать раньше из-за сокращения светового дня

Театральный фестиваль "Новые люди" стартует в Москве 30 октября

Пик бронирования ресторанов на Новый год в Москве придется на ноябрь

Более миллиона человек подключили оплату по биометрии в транспорте Москвы

17 асфальтобетонных заводов работают в Москве

Поездки на речных электросудах в Москве стали дешевле

Популярность массового спорта обсудили на конференции в Москве

В районах Митино и Косино-Ухтомский на рыбных рынках "Москва на волне" пройдут "Дни сельди". Посетители смогут познакомиться с разными видами рыбы, продегустировать их и приобрести сельдь со скидкой 10%.

В акцию включили атлантическую, два вида тихоокеанской и сосьвинскую сельдь, которую так называют из-за внешнего сходства с этой рыбой. Дегустации будут проходить ежедневно с 14:00.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городедавидео

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика