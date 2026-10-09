"Новости дня": в Москве завершился сезон пыления основных сорных растений

В Москве завершился период пыления амброзии, полыни и лебеды. По данным Мосэкомониторинга, концентрация этих аллергенов в воздухе снизилась до единичных значений.

При этом осенью аллергические реакции могут вызывать споры плесени и домашние пылевые клещи. Чтобы снизить воздействие аллергенов, врачи рекомендуют регулярно проводить влажную уборку и убрать из комнат ковры, лишние пледы и подушки.

Об этом – в программе "Новости дня".