09 октября, 13:30Общество
"Новости дня": в Москве завершился сезон пыления основных сорных растений
В Москве завершился период пыления амброзии, полыни и лебеды. По данным Мосэкомониторинга, концентрация этих аллергенов в воздухе снизилась до единичных значений.
При этом осенью аллергические реакции могут вызывать споры плесени и домашние пылевые клещи. Чтобы снизить воздействие аллергенов, врачи рекомендуют регулярно проводить влажную уборку и убрать из комнат ковры, лишние пледы и подушки.
Об этом – в программе "Новости дня".