"Новости дня": экскурсии проекта "Путешествуйте по жизни" проходят в Хамовниках

Район Хамовники можно узнать с новой стороны во время бесплатных экскурсий проекта "Путешествуйте по жизни с "Московским долголетием". Участникам показывают "Особняк лодырей", дом, где пес Шарик впервые встретил профессора Преображенского, и другие необычные места.

Всего доступны маршруты по 40 направлениям. Участники могут отправиться в усадьбу Боблово, Шахматово, музей-заповедник "Коломенское" или Центр славянской письменности "Слово" на ВДНХ. Для любителей водных прогулок проводят экскурсии на современных всесезонных теплоходах.

Подробнее – в программе "Новости дня".