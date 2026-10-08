08 октября, 00:55Общество
"Новости дня": экскурсии проекта "Путешествуйте по жизни" проходят в Хамовниках
Район Хамовники можно узнать с новой стороны во время бесплатных экскурсий проекта "Путешествуйте по жизни с "Московским долголетием". Участникам показывают "Особняк лодырей", дом, где пес Шарик впервые встретил профессора Преображенского, и другие необычные места.
Всего доступны маршруты по 40 направлениям. Участники могут отправиться в усадьбу Боблово, Шахматово, музей-заповедник "Коломенское" или Центр славянской письменности "Слово" на ВДНХ. Для любителей водных прогулок проводят экскурсии на современных всесезонных теплоходах.
Подробнее – в программе "Новости дня".