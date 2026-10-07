"Новости дня": в Северном округе Москвы благоустроили 116 дворов

В Северном административном округе Москвы обновили 116 придомовых территорий. Новый асфальт появился на пешеходных дорожках, во дворах установили современные спортивные площадки, детские городки и велопарковки. Работы провели в Восточном и Западном Дегунине, а также в Дмитровском районе.

Благоустройство дворов финансируют в том числе за счет средств от платных парковок. В этом году Москва авансом направила на эти цели почти 16 миллиардов рублей. Какие изменения нужны во дворе, определяют сами жители. Свои предложения можно оставить на портале "Активный гражданин" или передать муниципальным депутатам.

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