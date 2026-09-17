"Новости дня": дегустации хека пройдут на рынках "Москва – на волне" с 18 по 20 сентября

На рыбных рынках "Москва – на волне" в районах Митино и Косино-Ухтомском москвичам предложат попробовать хек. С 18 по 20 сентября на свежемороженого хека, его филе и медальоны действует скидка 10%.

За лето на рыбных рынках "Москва – на волне" провели более 400 дегустаций. Покупатели пробовали рыбу из разных регионов страны, в том числе мурманскую форель, ладожскую корюшку, азовскую барабулю, белугу и калкана.

Подробнее – в программе "Новости дня".