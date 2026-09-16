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16 сентября, 12:30

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Клубнику и малину начали продавать на столичных ярмарках

Клубнику и малину начали продавать на столичных ярмарках

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Клубнику и малину теперь опять можно купить на столичных ярмарках. На прилавках появились ягоды ремонтантных сортов. Они способны давать несколько урожаев и плодоносить до первых заморозков.

Также особенность таких сортов в структуре ягод. Из-за плотности они лучше сохраняют форму при транспортировке. Малину и клубнику привозят из Краснодарского края, Дагестана, Подмосковья, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской и Ростовской областей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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