Клубнику и малину начали продавать на столичных ярмарках

Клубнику и малину теперь опять можно купить на столичных ярмарках. На прилавках появились ягоды ремонтантных сортов. Они способны давать несколько урожаев и плодоносить до первых заморозков.

Также особенность таких сортов в структуре ягод. Из-за плотности они лучше сохраняют форму при транспортировке. Малину и клубнику привозят из Краснодарского края, Дагестана, Подмосковья, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской и Ростовской областей.

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