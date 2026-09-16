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16 сентября, 16:45

Общество

"Новости дня": в Новогирееве появится дом по реновации на месте пятиэтажки 1967 года

"Новости дня": в Новогирееве появится дом по реновации на месте пятиэтажки 1967 года

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Дом по программе реновации построят в районе Новогиреево. Возведут его на месте старой пятиэтажки 1967 года.

Это будет современное жилье с развитой инфраструктурой. Недалеко от станции метро и живописного Терлецкого лесопарка. Квартиры по реновации передают жителям уже с готовой отделкой в светлых тонах.

На первых этажах новых домов по реновации обычно появляются магазины, уютные кафе, салоны красоты и образовательные центры. Об этом – в программе "Новости дня".

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