"Новости дня": в Новогирееве появится дом по реновации на месте пятиэтажки 1967 года

Дом по программе реновации построят в районе Новогиреево. Возведут его на месте старой пятиэтажки 1967 года.

Это будет современное жилье с развитой инфраструктурой. Недалеко от станции метро и живописного Терлецкого лесопарка. Квартиры по реновации передают жителям уже с готовой отделкой в светлых тонах.

На первых этажах новых домов по реновации обычно появляются магазины, уютные кафе, салоны красоты и образовательные центры. Об этом – в программе "Новости дня".

