В Одинцове ищут вандалов, которые кидают камни на припаркованные авто

В одном из жилых комплексов в Одинцове неизвестные регулярно разбивают припаркованные машины. Стеклянные бутылки и камни прилетают с верхних этажей. Пострадали как минимум четыре автомобиля.

У пострадавших есть запись с камеры видеонаблюдения, установленной на соседнем доме. Судя по кадрам, камни летят с этажа выше 15-го. На нескольких верхних этажах заметили следы ремонтных работ – ведра, лопаты и цемент.

Кто хулиганит – жильцы, рабочие или подростки – еще предстоит выяснить. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.