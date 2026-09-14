"Новости дня": на северо-востоке Москвы построят новые дома по реновации

В районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы по программе реновации построят два новых дома. В каждом здании предусмотрено по 139 квартир. Проекты уже прошли необходимые согласования.

На первых этажах разместят магазины, аптеки и другие сервисы. В домах предусмотрены просторные вестибюли, помещения для хранения колясок и комнаты консьержей.

Квартиры передадут жителям с готовой отделкой. Для переезда бесплатно предоставят грузчиков. Об этом – в программе "Новости дня".