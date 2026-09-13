Минпросвещения РФ разъяснило правила использования ИИ в школах

Минпросвещения РФ выпустило методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе. Согласно документу, ученикам 1–4-х классов не рекомендуется пользоваться нейросетями.

Школьники 5–9-х классов могут применять ИИ для поиска информации, разбора сложных тем и проверки гипотез. Старшеклассникам разрешается использовать нейросети при подготовке проектов.

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