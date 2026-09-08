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08 сентября, 00:25

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"Новости дня": фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" отреставрировали на ВДНХ

"Новости дня": фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" отреставрировали на ВДНХ

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Фонтан под макетом ракеты-носителя "Восток" отреставрировали на ВДНХ. Специалисты демонтировали старую чашу и ее облицовку, а на ее месте возвели новое сооружение. Фонтан оборудовали современными инженерными системами вентиляции, кондиционирования, водоудаления и водоснабжения.

В новом фонтане установили более 350 насосов разной мощности, свыше 1 000 форсунок и более 2 500 светильников. Подробнее – в программе "Новости дня".

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