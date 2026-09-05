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05 сентября, 03:15

Общество

"Новости дня": интеллектуальные игры проходят в 140 центрах "Московского долголетия"

"Новости дня": интеллектуальные игры проходят в 140 центрах "Московского долголетия"

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Интеллектуальные игры проходят в 140 центрах "Московского долголетия". Там доказывают, что лучший возраст это время, когда есть время узнавать новое, делиться опытом и чувствовать себя частью огромного города.

Ко Дню города подготовили настоящий марафон открытий: от тайн булгаковской Москвы до казачьих традиций. В центрах "Гольяново" и "Красносельский" художники галереи Василия Нестеренко раскроют секреты современной летописи города сквозь призму живописи. Более 100 творческих мастер-классов ждут жителей старшего возраста.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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