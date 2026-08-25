25 августа, 11:00Общество
"Лаборатория аромата" появится в "Московском долголетии"
В проекте "Московское долголетие" появится новое направление "Лаборатория аромата". Участники пройдут обучение, познакомятся с основами парфюмерного искусства, научатся различать и сочетать ароматические ноты, а затем разработают уникальную парфюмерную композицию.
Направление объединит москвичей старшего поколения, чья жизнь связана с парфюмерией. Результатом работы может стать единый аромат "Московского долголетия", который появится в 2027 году и будет выпускаться под брендом "Сделано московским долголетием".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.