"Новости дня": памятные акции в День солидарности в борьбе с терроризмом прошли в Москве

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября. Его учредили в память о жертвах захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года.

В Москве памятные акции прошли у Театрального центра на Дубровке и по другим адресам, связанным с трагическими событиями разных лет. Москвичи возложили к мемориалам жертв терактов красные гвоздики. Эти цветы символизируют скорбь и уважение.

Также жители города могли принять участие в волонтерской акции по созданию памятных сувениров для социальных учреждений. Подробнее – в программе "Новости дня".