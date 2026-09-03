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03 сентября, 17:00

Общество

"Новости дня": памятные акции в День солидарности в борьбе с терроризмом прошли в Москве

"Новости дня": памятные акции в День солидарности в борьбе с терроризмом прошли в Москве

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День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября. Его учредили в память о жертвах захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года.

В Москве памятные акции прошли у Театрального центра на Дубровке и по другим адресам, связанным с трагическими событиями разных лет. Москвичи возложили к мемориалам жертв терактов красные гвоздики. Эти цветы символизируют скорбь и уважение.

Также жители города могли принять участие в волонтерской акции по созданию памятных сувениров для социальных учреждений. Подробнее – в программе "Новости дня".

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