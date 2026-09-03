"Новости дня": в акватории Москвы-реки тестируют инновационные плавучие модули

В Москве проходит эксперимент по улучшению экологического состояния столицы с помощью инженерных решений. В районе Строгино появились инновационные плавучие модули. Они способны сдерживать агрессивный рост сине-зеленых водорослей, которые ухудшают качество воды и могут создавать помехи для речного транспорта.

В зону испытаний вошли около 10% акватории Москвы-реки. Это Строгинский, Спасский, Кожуховский и Нагатинский затоны, а также затон Новинки. Еще два участка оставили для контрольных замеров, чтобы сравнить результаты.

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