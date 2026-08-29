"Новости дня": путепровод на Каширском проезде достроят до конца года

Строительство новой дорожной сети в районе Москворечье-Сабурово выходит на финишную прямую. Основные работы на 70-метровом путепроводе через Каширский проезд уже завершены.

Объект возводится рядом с Южной рокадой и Павелецким направлением Московской железной дороги. При строительстве используются материалы отечественного производства. Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".