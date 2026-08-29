Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 02:40

Город

"Новости дня": путепровод на Каширском проезде достроят до конца года

"Новости дня": путепровод на Каширском проезде достроят до конца года

"Новости дня": "Московская электронная школа" заработает еще в пяти регионах

"Московский патруль": женщина напала на контролера автобуса в Москве

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 августа

Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами в Москве прошло штатно

Скелеты динозавров начали продавать на выставке в Москве

Государственный театр Стамбула покажет спектакль "Дядя Ваня"

В Бирюлеве Западном обновили 5 детских площадок

Новости Москвы: новостройку по программе реновации возвели в Лефортове

Пик клещевой активности может сохраниться в России до конца сентября

Строительство новой дорожной сети в районе Москворечье-Сабурово выходит на финишную прямую. Основные работы на 70-метровом путепроводе через Каширский проезд уже завершены.

Объект возводится рядом с Южной рокадой и Павелецким направлением Московской железной дороги. При строительстве используются материалы отечественного производства. Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика