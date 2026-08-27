Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 06:30

Город

"Новости дня": системы отопления Москвы подготовили к новому сезону

"Новости дня": системы отопления Москвы подготовили к новому сезону

"Новости дня": в Троицке открыли новый медицинский комплекс

Mercedes перевернулся после ДТП на Кутузовском проспекте

"Утро": 15 градусов ожидается вечером 27 августа в Москве

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 40% 27 августа

График движения поездов на МЦД-4 изменится с 28 августа

Москвичи могут посетить спектакли "Ученая семейка и 3D-принтер" и "Опасные связи"

С начала года москвичи более 8,5 млн раз воспользовались QR-кодами на остановках

День российского кино отметят в Москве 27 августа

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по настольному теннису и баскетболу

Системы отопления Москвы подготовили к новому осенне-зимнему сезону. Специалисты завершили испытания около 20 тысяч тепловых сетей.

Гидравлические испытания разделили на 600 этапов, каждый длился по 10 дней. Специалисты проверяли давление в трубопроводах, имитируя повышенную нагрузку, которая возникает в период сильных холодов.

Кроме того, специалисты отремонтировали тепловые станции и центральные тепловые пункты. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городЖКХвидео

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика