27 августа, 06:30Город
"Новости дня": системы отопления Москвы подготовили к новому сезону
Системы отопления Москвы подготовили к новому осенне-зимнему сезону. Специалисты завершили испытания около 20 тысяч тепловых сетей.
Гидравлические испытания разделили на 600 этапов, каждый длился по 10 дней. Специалисты проверяли давление в трубопроводах, имитируя повышенную нагрузку, которая возникает в период сильных холодов.
Кроме того, специалисты отремонтировали тепловые станции и центральные тепловые пункты. Подробнее – в программе "Новости дня".