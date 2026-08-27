"Новости дня": системы отопления Москвы подготовили к новому сезону

Системы отопления Москвы подготовили к новому осенне-зимнему сезону. Специалисты завершили испытания около 20 тысяч тепловых сетей.

Гидравлические испытания разделили на 600 этапов, каждый длился по 10 дней. Специалисты проверяли давление в трубопроводах, имитируя повышенную нагрузку, которая возникает в период сильных холодов.

Кроме того, специалисты отремонтировали тепловые станции и центральные тепловые пункты. Подробнее – в программе "Новости дня".