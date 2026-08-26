"Новости дня": новые островки безопасности начали тестировать в Москве

В Москве начали тестировать островки безопасности нового типа. Первый такой объект разместили на Химкинском бульваре в районе Северное Тушино.

Конструкции имеют светоотражающие элементы, поэтому остаются заметными для водителей в темное время суток. Для водителей также указано направление объезда.

Островки размещают в середине пешеходных переходов, чтобы люди могли дождаться, когда водитель уступит дорогу или загорится зеленый сигнал светофора.

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