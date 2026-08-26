"Новости дня": жилые комплексы для реновации возведут в Можайском районе

В Можайском районе на двух участках общей площадью более 1 гектара возведут жилые комплексы для программы реновации. Территории расположены между проспектом Багратиона и Можайским шоссе.

Новоселье смогут отпраздновать около 860 москвичей. Квартиры сдадут с полной отделкой. На участках также появится более 70 новых рабочих мест за счет открытия магазинов, кафе и других объектов.

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