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26 августа, 07:45

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Забег "Музейная миля" пройдет в Москве 5 сентября

Забег "Музейная миля" пройдет в Москве 5 сентября

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Забег "Музейная миля" пройдет в Москве 5 сентября впервые и будет посвящен Дню города. Маршрут пройдет через "Музеон" и несколько набережных. На пути участников ждут более 30 музеев, исторических зданий и знаковых городских пространств.

Дистанция для взрослых составит 8 километров 790 метров, для детей от 6 до 17 лет – 879 метров. Во время забега можно будет слушать аудиоспектакль, озвученный известными актерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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