19 августа, 16:25Общество
"Новости дня": желтый уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра 19 августа
Желтый уровень опасности объявили в Москве 19 августа из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Москвичам рекомендуют обходить деревья и любые шаткие конструкции, а также не парковать автомобили рядом с ними. На мостах и эстакадах ветер ощущается сильнее, поэтому автомобилистам советуют снижать скорость.
Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Подробнее – в программе "Новости дня".