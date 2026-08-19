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19 августа, 16:25

Общество

"Новости дня": желтый уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра 19 августа

"Новости дня": желтый уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра 19 августа

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Желтый уровень опасности объявили в Москве 19 августа из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Москвичам рекомендуют обходить деревья и любые шаткие конструкции, а также не парковать автомобили рядом с ними. На мостах и эстакадах ветер ощущается сильнее, поэтому автомобилистам советуют снижать скорость.

Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Подробнее – в программе "Новости дня".

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