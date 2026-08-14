"Новости дня": акция "Подари яблоко!" стартовала в Москве к Яблочному Спасу

В Москве стартовала акция "Подари яблоко!" к Яблочному Спасу. Пункты сбора работают на шести столичных ярмарках до конца недели. Собранные яблоки отправят в приграничные регионы для детских домов и центров помощи семьям.

Организаторы просят выбирать крепкие неповрежденные плоды и упаковывать их в небольшие пакеты или коробки. Пункты сбора расположены на улице 1905 года, проспекте Маршала Жукова, Профсоюзной улице, Семеновской площади, в Старом Петровско-Разумовском проезде и проезде Березовой Рощи.

Подробнее – в программе "Новости дня".