Арестованная за обман блогеров Аташян собирала деньги на квартиру в соцсетях

Арестованная за обман блогеров Хатуна Аташян собирала деньги на квартиру в соцсетях. Она запускала сборы, давила на жалость и рассказывала о тяжелой жизни, а в качестве подтверждения использовала чужие видео.

По данным СМИ, за пару дней подписчики собрали более 2 миллионов рублей. Кроме того, Аташян могла быть причастна к мошенничеству с недвижимостью и автомобилями.

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