Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 17:03

Происшествия

В Москве мужчина задержан за хулиганство с пневматикой на станции метро "Яхромская"

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Полицейские задержали мужчину за инцидент с пневматическим пистолетом на станции "Яхромская" столичного метро. Об этом на своей странице в MAX написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Конфликт между двумя гражданами произошел в вестибюле станции. Мужчина в состоянии опьянения стал угрожать своему оппоненту пневматическим пистолетом, а затем несколько раз ударил его и скрылся.

Подозреваемого удалось оперативно установить и задержать. Им оказался 23-летний ранее судимый житель Москвы. Правоохранители изъяли пистолет и возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Фигурант заключен под стражу.

Ранее москвич напал на пассажира метро и несколько раз ударил его стеклянной бутылкой. Конфликт между мужчинами произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" и "Бауманская" Арбатско-Покровской линии. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", фигурант находится под подпиской о невыезде.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика