"Новости дня": деловой квартал построят в Печатниках

В Печатниках построят деловой квартал на участке площадью более 3 гектаров. Проект реализуют на улице Трофимова, рядом со станцией метро "Кожуховская". Вместо пустующих старых зданий появятся офисы, магазины, кафе, рестораны и спортивные объекты.

Проект предусматривает создание 1,5 тысячи рабочих мест. Территорию также благоустроят, установят современные остановки общественного транспорта с навесами. На реализацию проекта отведено 6 лет.

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