Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 17:20

Город

"Новости дня": деловой квартал построят в Печатниках

"Новости дня": деловой квартал построят в Печатниках

Цифра дня: 55 тысяч рублей

Собянин: заказчики из ДНР получили доступ к порталу поставщиков Москвы

Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша "Районы, кварталы"

Юрист бежавших за самолетом москвичек рассказала, что они торопились на свадьбу в Турции

Москвичи в ТиНАО и "Сколково" смогут заказывать автобусы через приложение

МВД начало проверку после смертельной аварии на ТТК с мотоблогером

Спасатели заканчивают работы на месте пожара на Малой Переяславской улице

Движение восстановили на ТТК после аварии с мотоблогером

Выставка "70 лет созидания" показала, как менялся облик Москвы

В Печатниках построят деловой квартал на участке площадью более 3 гектаров. Проект реализуют на улице Трофимова, рядом со станцией метро "Кожуховская". Вместо пустующих старых зданий появятся офисы, магазины, кафе, рестораны и спортивные объекты.

Проект предусматривает создание 1,5 тысячи рабочих мест. Территорию также благоустроят, установят современные остановки общественного транспорта с навесами. На реализацию проекта отведено 6 лет.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городстроительствовидео

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика