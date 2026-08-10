"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 409 в Вешняках

Электробусы нового поколения начали курсировать по маршруту № 409 в районе Вешняки. Они помогают пассажирам добираться до станции метро "Выхино" и МЦД Новогиреево, а также до школ, поликлиник, парков и скверов.

Новые электробусы отличаются более просторным салоном. Двери открываются наружу, появились специальные места для ручной клади, а климат-контроль работает эффективнее. Кроме того, электробусы могут дольше обходиться без подзарядки.

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